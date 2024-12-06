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Стали известны подробности срыва трансферов двух игроков «Бешикташа» в «Зенит» этим летом

Стали известны подробности срыва трансферов двух игроков «Бешикташа» в «Зенит» этим летом
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Стала известна причина срыва перехода полузащитников «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша в санкт-петербургский «Зенит». Об этом рассказал бывший генеральный секретарь «Бешикташа» Каан Шакул.

«Мы достигли соглашения о переходе Зайнутдинова и Фернандеша. Сначала мы хотел получить € 32 млн, но согласились на € 27 млн. Однако затем появилась информация, что мы хотим занизить стоимость Жедсона, поскольку 50% прав на него принадлежат «Бенфике» и таким образом заработать себе больше денег.

В «Зените» увидели это и сказали: «Извините». Они восприняли новость серьезно. Мы собирались начать сезон с двух трансферов. Просто чтобы вы знали», — приводит слова Шакула HT Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

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