«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ

Завершился матч 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Борнмут» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в составе «Борнмута» на 17-й минуте забил Деан Хёйсен.

Таким образом, «Борнмут» одержал вторую победу подряд в АПЛ. «Тоттенхэм», в свою очередь, за последние четыре матча в чемпионате Англии одержал одну победу, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

В следующем туре «Борнмут» встретится с «Ипсвичем», а «Тоттенхэм» проведёт матч с «Челси». Обе игры состоятся 8 декабря.

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