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Борнмут – Тоттенхэм, результат матча 5 декабря 2024, счет 1:0, чемпионат Англии по футболу 2024-2025

«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Борнмут» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 23:15 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Хёйсен – 17'    

Победный гол в составе «Борнмута» на 17-й минуте забил Деан Хёйсен.

Таким образом, «Борнмут» одержал вторую победу подряд в АПЛ. «Тоттенхэм», в свою очередь, за последние четыре матча в чемпионате Англии одержал одну победу, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

В следующем туре «Борнмут» встретится с «Ипсвичем», а «Тоттенхэм» проведёт матч с «Челси». Обе игры состоятся 8 декабря.

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