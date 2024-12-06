Юрий Жирков назвал лучшего российского футболиста в истории

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Экс-полузащитник сборной России, лондонского «Челси», ЦСКА, московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков в блиц-опросе на тему выбора лучшего из пары российских игроков рассказал, что считает абсолютно лучшим бывшего хавбека национальной команды, московского «Спартака» и португальского «Порту» Дмитрия Аленичева.

— Выбираем лучшего из двух. Канчельскис или Аленичев?

— Два великих человека. Но выберу Аленичева.

— Аленичев или Пиняев?

— Аленичев.

— Аленичев или Захарян?

— Аленичев.

— Аленичев или Алексей Миранчук?

— Аленичев.

— Аленичев или Головин?

— Аленичев.

— Аленичев или Дзагоев?

— Аленичев.

— Аленичев или Мостовой?

— Аленичев.

— Аленичев или Аршавин?

— Аленичев.

— Аленичев или Карпин?

— Аленичев. Ну у меня лучший игрок — Аленичев, так что можно во всех…

— У меня есть ещё со звёздочкой — Аленичев или Жирков?

— Аленичев, — приводит слова Жиркова пресс-служба РФС.

52-летний экс-полузащитник Дмитрий Аленичев — единственный российский футболист, ставший победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, забивший при этом по голу в финалах обоих турниров.

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