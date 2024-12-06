Юрий Жирков назвал лучшего российского футболиста в истории

Экс-полузащитник сборной России, лондонского «Челси», ЦСКА, московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков в блиц-опросе на тему выбора лучшего из пары российских игроков рассказал, что считает абсолютно лучшим бывшего хавбека национальной команды, московского «Спартака» и португальского «Порту» Дмитрия Аленичева.
— Выбираем лучшего из двух. Канчельскис или Аленичев?
— Два великих человека. Но выберу Аленичева.
— Аленичев или Пиняев?
— Аленичев.
— Аленичев или Захарян?
— Аленичев.
— Аленичев или Алексей Миранчук?
— Аленичев.
— Аленичев или Головин?
— Аленичев.
— Аленичев или Дзагоев?
— Аленичев.
— Аленичев или Мостовой?
— Аленичев.
— Аленичев или Аршавин?
— Аленичев.
— Аленичев или Карпин?
— Аленичев. Ну у меня лучший игрок — Аленичев, так что можно во всех…
— У меня есть ещё со звёздочкой — Аленичев или Жирков?
— Аленичев, — приводит слова Жиркова пресс-служба РФС.
52-летний экс-полузащитник Дмитрий Аленичев — единственный российский футболист, ставший победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, забивший при этом по голу в финалах обоих турниров.
Видео: Аршавин, Аленичев, Тихонов сыграли в футбол за Полярным кругом