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Результаты матчей 1/32 финала Кубка Испании по футболу 5 декабря

Результаты матчей Кубка Испании 5 декабря
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5 декабря состоялось 10 матчей 2-го круга (1/32 финала) Кубка Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Испании, результаты матчей 5 декабря

  • «Ориуэла» – «Хетафе» — 0: 0 (0:3 пен.)
  • «Сеута» – «Осасуна» — 2:3
  • «Касереньо» – «Атлетико» М — 1:3
  • «Понферрадина» – «Кастельон» — 1:1 (4:3 пен.)
  • «Баракальдо» – «Расинг» Ф — 1:2
  • ФК «Андорра» – «Картахена» — 0:1
  • «Марбелья» – «Бургос» — 1:0
  • «Олот» – «Севилья» — 1:3
  • «Минера» – «Алавес» — 2:2 д.в. (1:1) (4:2 пен.)
  • «Конкенсе» – «Реал Сосьедад» — 0:1 д.в.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого розыгрыша одолел в серии пенальти «Мальорку» (1:1, 4:2 пен.).

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