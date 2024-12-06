Результаты матчей Кубка Испании 5 декабря

5 декабря состоялось 10 матчей 2-го круга (1/32 финала) Кубка Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Испании, результаты матчей 5 декабря

«Ориуэла» – «Хетафе» — 0: 0 (0:3 пен.)

«Сеута» – «Осасуна» — 2:3

«Касереньо» – «Атлетико» М — 1:3

«Понферрадина» – «Кастельон» — 1:1 (4:3 пен.)

«Баракальдо» – «Расинг» Ф — 1:2

ФК «Андорра» – «Картахена» — 0:1

«Марбелья» – «Бургос» — 1:0

«Олот» – «Севилья» — 1:3

«Минера» – «Алавес» — 2:2 д.в. (1:1) (4:2 пен.)

«Конкенсе» – «Реал Сосьедад» — 0:1 д.в.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого розыгрыша одолел в серии пенальти «Мальорку» (1:1, 4:2 пен.).

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