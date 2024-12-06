«Спортинг» проиграл третий матч подряд после ухода Аморима

Завершился матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором «Морейренсе» принимал «Спортинг». Встреча прошла в «Морейра-де-Конегуше» на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Диниш Пинту и Гильерме Шеттине. Единственный гол за «Спортинг» забил Виктор Дьёкереш, который реализовал пенальти.

Таким образом, «Спортинг» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах после ухода Рубена Аморима, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

В следующем матче «Спортинг» встретится с «Брюгге» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов.

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