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«Спортинг» проиграл третий матч подряд после ухода Аморима

«Спортинг» проиграл третий матч подряд после ухода Аморима
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Завершился матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором «Морейренсе» принимал «Спортинг». Встреча прошла в «Морейра-де-Конегуше» на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Португалия — Примейра . 13-й тур
05 декабря 2024, четверг. 23:15 МСК
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 12'     1:1 Пинту – 19'     2:1 Шеттине – 35'    

В составе победителей забивали Диниш Пинту и Гильерме Шеттине. Единственный гол за «Спортинг» забил Виктор Дьёкереш, который реализовал пенальти.

Таким образом, «Спортинг» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах после ухода Рубена Аморима, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

В следующем матче «Спортинг» встретится с «Брюгге» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов.

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