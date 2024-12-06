Максим Беляев ответил на вопрос о личных качествах тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева

Центральный защитник «Ленинградца» Максим Беляев рассказал, каким видит в личном общении главного тренера команды Вадима Евсеева.

– В сентябре команду возглавил Вадим Валентинович Евсеев. Какой он в личном общении? Жёсткий?

– Может, Вадим Валентинович внешне выглядит сурово, но к своим футболистам он относится тепло, по делу указывает на ошибки и отмечает положительные действия, — приводит слова Беляева Metaratings.

48-летний Вадим Евсеев возглавил выступающий в группе «Золото» дивизиона А Леон Второй лиги «Ленинградец» в сентябре 2024 года. Под его руководством клуб из Ленинградской области занял третье место в осеннем розыгрыше, набрав 28 очков в 18 матчах.

Видео: Вадим Евсеев приводит себя в форму перед возобновлением сезона