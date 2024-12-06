Максим Беляев рассказал, что изменил Вадим Евсеев в футболе «Ленинградца»

Центральный защитник «Ленинградца» Максим Беляев ответил на вопрос об игре, которую ставит команде её главный тренер Вадим Евсеев.

– Какой футбол ставит Евсеев? Можно сказать, что при нем команда играет по великому принципу: «Футбол заключается в забитии голов, что ли»?

– Футбол будет ставиться на зимних сборах. Вадим Валентинович совсем недавно возглавил команду, это произошло по ходу сезона. Он добавил баланса между обороной и атакой, мы стали меньше пропускать – это факт, — приводит слова Беляева Metaratings.

48-летний Вадим Евсеев возглавил выступающий в группе «Золото» дивизиона А Леон Второй лиги «Ленинградец» в сентябре 2024 года. По итогам осеннего розыгрыша клуб из Ленинградской области занял третье место, набрав 28 очков в 18 матчах.

Под руководством Евсеева «Ленинградец» провёл восемь матчей, в которых одержал три победы и пять раз сыграл вничью, при этом было пропущено пять голов. До прихода нового тренера команда пропустила 13 голов в 10 матчах группы «Золото».

Видео: Евсеев едва не закрутил мяч в ворота с отрицательного угла