Эдуард Мор: «Спартак» может проиграть матч с «Пари НН» только самому себе

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ.

«Ничто не предвещает того, что «Пари НН» может навязать борьбу. «Спартак» на ходу и играет здорово. Вроде бы всё должно быть хорошо для «Спартака». Но чем РПЛ интересна — что, когда кажется, что всё предсказуемо, возникает какая‑то интрига. «Спартак» может проиграть эту игру только самому себе», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Пари НН» пройдёт 7 декабря на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 14:00 мск. Красно-белые выиграли пять последних матчей чемпионата России подряд, в 17-м туре команда Деяна Станковича победила на выезде «Краснодар» (3:0).

Нижегородцы набрали одно очко в трёх последних играх и в матче 17-го тура крупно уступили в гостях «Ростову» (0:4). При этом встречу со «Спартаком» пропустят из-за дисквалификаций главный тренер волжан Виктор Гончаренко, полузащитник Николай Калинский и уругвайских хавбек Хуан Босельи.

Видео: Конфликт Гончаренко с судьёй после матча «Ростов» — «Пари НН»