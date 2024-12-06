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Эдуард Мор: «Спартак» может проиграть матч с «Пари НН» только самому себе

Эдуард Мор: «Спартак» может проиграть матч с «Пари НН» только самому себе
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Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
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«Ничто не предвещает того, что «Пари НН» может навязать борьбу. «Спартак» на ходу и играет здорово. Вроде бы всё должно быть хорошо для «Спартака». Но чем РПЛ интересна — что, когда кажется, что всё предсказуемо, возникает какая‑то интрига. «Спартак» может проиграть эту игру только самому себе», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Пари НН» пройдёт 7 декабря на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 14:00 мск. Красно-белые выиграли пять последних матчей чемпионата России подряд, в 17-м туре команда Деяна Станковича победила на выезде «Краснодар» (3:0).

Нижегородцы набрали одно очко в трёх последних играх и в матче 17-го тура крупно уступили в гостях «Ростову» (0:4). При этом встречу со «Спартаком» пропустят из-за дисквалификаций главный тренер волжан Виктор Гончаренко, полузащитник Николай Калинский и уругвайских хавбек Хуан Босельи.

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Видео: Конфликт Гончаренко с судьёй после матча «Ростов» — «Пари НН»

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