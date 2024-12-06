Результаты матчей чемпионата Англии 5 декабря

5 декабря прошли два матча 14-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Англии, 14-й тур. Результаты матчей 5 декабря

«Борнмут» — «Тоттенхэм» — 1:0

«Фулхэм» — «Брайтон» — 3:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», который записал в свой актив 35 очков. На втором месте находится «Челси», набрав 28 очков. Замыкает лидирующую тройку «Арсенал», также набрав 28 очков.

В топ-5 входит «Манчестер Сити» и «Брайтон», которые набрали 26 и 23 очка соответственно.

Действующим победителем АПЛ является «Манчестер Сити».

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