Беляев: Березуцкие и Игнашевич в защите ЦСКА — часы, которые Слуцкий с удовольствием носил

Центральный защитник «Ленинградца» Максим Беляев образно высказался об обороне ЦСКА во времена, когда за клуб выступали Сергей Игнашевич и братья Василий и Алексей Березуцкие.

«ЦСКА в обороне у меня всегда ассоциировался со швейцарскими часами, на которых стрелками были Березуцкие и Игнашевич. Они работали чётко и бесперебойно. Акинфеев приглядывал за этим процессом, а Леонид Викторович Слуцкий с удовольствием их носил и демонстрировал всем эти часы как самые лучшие. Тогда армейцы плясали от печки, а креатив доверяли легионерам, за которыми охотились топовые клубы в Европе. Сейчас в клубе тоже есть качество, но нет той химии, стабильности и взаимопонимания», — приводит слова Беляева Metaratings.

Бывший центральный защитник Сергей Игнашевич выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2018 год, Василий Березуцкий — с 2002 по 2018 год, Алексей Березуцкий — с 2001 по 2018 год. Голкипер Игорь Акинфеев играет за армейцев с 2003 года по настоящее время. Главный тренер Леонид Слуцкий возглавлял красно-синих с 2009 по 2016 год. За время их совместной работы ЦСКА трижды становился чемпионом России, дважды выиграл национальный Кубок и дважды Суперкубок страны.

Видео: Пресс-конференция Л. Слуцкого и А. Березуцкого