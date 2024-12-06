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Месси назвал двух людей, которые оказали на него наибольшее влияние в «Барселоне»

Месси назвал двух людей, которые оказали на него наибольшее влияние в «Барселоне»
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал двух людей, которые оказали на него самое большое влияние в «Барселоне».

«Думаю, что есть два человека, которые сильно повлияли на меня по разным причинам. Гвардиола, потому что он был моим тренером в течение многих лет, и мы добились невероятных успехов, о которых даже не могли мечтать. И Роналдиньо, потому что то, как он меня встретил и поддержал, очень помогло мне в первые моменты, когда я пришёл в первую команду. Я также с теплотой вспоминаю Иньесту и Хави как товарищей, а также троих, кто играет со мной здесь, в Майами — Бускетс, Альба и Суарес, которые, к тому же, мои друзья. И, конечно, хочу особо отметить Тито Виланову, которого нам всем очень не хватает», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, Месси покинул «Барселону» в 2021 году.

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