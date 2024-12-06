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Максим Беляев оценил размер премиальных выплат в «Локомотиве» при Ольге Смородской

Максим Беляев оценил размер премиальных выплат в «Локомотиве» при Ольге Смородской
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Экс-защитник московского «Локомотива» Максим Беляев ответил на вопрос о высоких премиальных для игроков в период работы на посту президента клуба Ольги Смородской.

– Вы были в «Локомотиве», когда им руководила Ольга Смородская. Игроки того «Локомотива» рассказывали, что получали от нее большие премиальные. Можете сказать, что она и вправду так одаривала футболистов?
– В каждой команде перед началом сезона обговаривается система премирования. Руководители могут дополнительно поощрить коллектив на своё усмотрение, это обыкновенная практика. Ольга Юрьевна также действовала в рамках общепринятых пределов разумного, — приводит слова Беляева Metaratings.

68-летняя Ольга Смородская занимала должность президента московского «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016 года. За этот период железнодорожники завоевали один Кубок России и один раз стали бронзовыми призёрами национального чемпионата.

Защитник «Ленинградца» Максим Беляев является воспитанником клубной академии «Локомотива» и выступал за взрослую команду красно-зелёных с января 2012 года по январь 2013 года, а также с июня 2013 года по июль 2015 года.

Видео: Болельщики «Локомотива» — об уходе Смородской

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