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Пети: думаю, что Мбаппе очень одинок в «Реале», видел, как Беллингем его игнорировал

Пети: думаю, что Мбаппе очень одинок в «Реале», видел, как Беллингем его игнорировал
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Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался французском нападающем «Реала» Килиане Мбаппе.

«Я думаю, что Килиан Мбаппе очень одинок в «Реале» Я видел, как Джуд Беллингем его игнорировал, и не похоже, чтобы у него вообще была какая-то помощь или друзья в клубе. Его критикует пресса, и, похоже, у него нет друзей в Париже или Испании, а еще он стал врагом общества номер один во Франции из-за того, что произошло в последний международный перерыв. В этом сезоне он тоже далек от своего уровня. Я знаю, что он забил десять голов, но это всего лишь статистика, и он не похож на себя», — приводит слова Пети Goal со ссылкой на Gambling Zone.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

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