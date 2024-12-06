Корнаухов сравнил «Краснодар» и «Локомотив» перед их матчем в РПЛ

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре «Краснодара» и «Локомотива» в последних матчах. «Краснодар» в РПЛ не может победить в РПЛ на протяжении трёх матчей кряду (две ничьи и поражение). «Локомотива» проиграл два последних матча.

«Я бы по последним матчам не сказал, что у «Краснодара» что‑то надломилось. Да, какие‑то ситуации не получаются, но по игре не скажешь, что у них провал. Не хватает просто той солидности, которая была до перерыва на матчи сборных. У «Локомотива» же пошли качели. Вроде показалось, что тренерский штаб всё это выправил, но в последних матчах всё не так просто: простые потери, ошибки, вратарь перестал в каких‑то моментах выручать. Баланс был нарушен», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 38 очков. «Локомотив» занимает четвёртое место, набрав 34 очка. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится 8 декабря.

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