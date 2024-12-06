Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны».

«Конечно, были моменты, которые я не застал, но знаю, что они были очень важными, такие как основание клуба Гампером или строительство «Камп Ноу». Затем – эпоха Кройфа как игрока, первая победа в Кубке европейских чемпионов на «Уэмбли» под его руководством в 1992 году… А из того, что я пережил сам, безусловно, эпоха Гвардиолы как тренера, всё, что было с Роналдиньо в Лиге чемпионов-2005/2006, и требл с Луисом Энрике», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год.

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