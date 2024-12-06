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Лионель Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

Лионель Месси обратился к болельщикам «Барселоны»
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий в составе «Интер Майами», обратился к болельщикам каталонского клуба.

«Моё сообщение болельщикам «Барселоны»? Я очень скучаю по вам, и я надеюсь, что скоро мы снова увидимся. Вы должны гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире», – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, клубная карьера 37-летнего Месси началась в испанской команде: с «Барселоной» нападающий выиграл 10 титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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