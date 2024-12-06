Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне может продолжить карьеру в «Интер Майами»

Де Брёйне может продолжить карьеру в «Интер Майами»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне может покинуть английский клуб.

Как сообщает журналист Джереми Кросс в соцсетях, «Интер Майами» проявляет интерес к бельгийскому футболисту. Руководство команды выбрало Де Брёйне в качестве главной трансферной цели. Переговоры с игроком могут начаться уже в январе.

Ранее появилась информация об интересе «Барселоны» к футболисту.

Де Брёйне провёл в этом сезоне 11 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в «Барселоне» — источник

Де Брёйне преподали урок уличного футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android