Де Брёйне может продолжить карьеру в «Интер Майами»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне может покинуть английский клуб.

Как сообщает журналист Джереми Кросс в соцсетях, «Интер Майами» проявляет интерес к бельгийскому футболисту. Руководство команды выбрало Де Брёйне в качестве главной трансферной цели. Переговоры с игроком могут начаться уже в январе.

Ранее появилась информация об интересе «Барселоны» к футболисту.

Де Брёйне провёл в этом сезоне 11 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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