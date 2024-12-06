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В «Барселоне» определились с будущим Роберта Левандовского

В «Барселоне» определились с будущим Роберта Левандовского
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«Барселона» приняла решение по будущему польского нападающего Роберта Левандовского.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, руководство «блауграны» впечатлено игрой 36-летнего форварда в нынешнем сезоне и продолжает полностью ему доверять. Контракт футболиста будет автоматически продлён до лета 2026 года. В «Барселоне» не ищут нового нападающего, несмотря на различные слухи.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 34 очка в 15 встречах.

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