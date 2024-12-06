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6 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, клубный чемпионат мира, НХЛ, КХЛ, НБА

Определились группы клубного ЧМ, у Мичкова ассистентский хет-трик. Главное к утру
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Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира ФИФА, 19-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков набрал три очка в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз», IFAB может пересмотреть трактовки применения положения «вне игры». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны результаты жеребьёвки клубного чемпионата мира по футболу.
  2. Мичков оформил три ассиста, «Филадельфия» вернулась в игру с 0:3, но уступила «Флориде».
  3. Правило «вне игры» может быть изменено, рассматривается «офсайд от Венгера» — The Times.
  4. «Краснодар» предложил € 8 млн за 25-летнего вингера «Интернасьонала» — Globo.
  5. Гол и три передачи Свечникова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Колорадо».
  6. «Ман Сити» готов предложить Де Брёйне перейти в один из клубов-партнёров — The Telegraph.
  7. Матвей Мичков стал первым новичком в этом сезоне НХЛ, набравшим 20+ очков.
  8. Совладелец «Интер Майами» рассказал о будущем 37-летнего Месси в клубе.
  9. Андрей Свечников набрал четыре очка в матче НХЛ впервые в карьере.
  10. Де Брёйне может продолжить карьеру в «Интер Майами».
  11. Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге.
  12. Вратарь «Трактора» Зак Фукале отказался сыграть на Кубке Первого канала.
  13. «Чикаго» объявил об увольнении главного тренера.
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