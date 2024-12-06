Определились группы клубного ЧМ, у Мичкова ассистентский хет-трик. Главное к утру

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира ФИФА, 19-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков набрал три очка в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз», IFAB может пересмотреть трактовки применения положения «вне игры». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».