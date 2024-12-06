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Экс-капитан «Реала» объяснил, почему Мбаппе не удаётся реализовать пенальти

Экс-капитан «Реала» объяснил, почему Мбаппе не удаётся реализовать пенальти
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Бывший капитан мадридского «Реала» Гути поделился мнением, почему форварду «сливочных» Килиану Мбаппе не удаётся реализовывать удары с одиннадцатиметровой отметки.

«Уважаю его решение исполнять пенальти. Он всегда брал на себя эту ответственность, будь то здесь, в сборной Франции или в «ПСЖ». И даже несмотря на промах с «Ливерпулем», если будет ещё один пенальти, он должен исполнить удар.

В матче с «Атлетиком» пенальти был немного похож на удар против «Ливерпуля» — на средней высоте, что даёт вратарю большое преимущество, чтобы отбить мяч. Думаю, он слишком сильно раскрывает стопу, показывая слишком очевидно, куда собирается бить», — приводит слова Гути RMC Sport.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

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