Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» хочет перехватить Кварацхелию у «Реала» и «Барселоны»

«Манчестер Сити» хочет перехватить Кварацхелию у «Реала» и «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть неаполитанскую команду.

Как сообщает TBR Sports, «Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к футболисту. «Горожане» готовы сделать предложение по покупке игрока. Отмечается, что заинтересованность также проявляет и «Ливерпуль», однако переход грузина в стан мерсисайдцев маловероятен из-за вероятного продления контракта с Мохамедом Салахом.

Ранее появилась информация об интересе «Барселоны» и «Реала» к Кварацхелии.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 16 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
«Барселона» заинтересована в подписании Хвичи Кварацхелии — Sport.es

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android