«Манчестер Сити» хочет перехватить Кварацхелию у «Реала» и «Барселоны»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть неаполитанскую команду.

Как сообщает TBR Sports, «Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к футболисту. «Горожане» готовы сделать предложение по покупке игрока. Отмечается, что заинтересованность также проявляет и «Ливерпуль», однако переход грузина в стан мерсисайдцев маловероятен из-за вероятного продления контракта с Мохамедом Салахом.

Ранее появилась информация об интересе «Барселоны» и «Реала» к Кварацхелии.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 16 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»: