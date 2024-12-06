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Беляев: Дзюба не сможет жить, если не будет объектом внимания. Каждая тренировка — бенефис

Беляев: Дзюба не сможет жить, если не будет объектом внимания. Каждая тренировка — бенефис
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Бывший центральный защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев высказался о своём одноклубнике в составе «канониров» шесть с половиной лет назад, нападающем Артёме Дзюбе, в настоящий момент выступающем за тольяттинский «Акрон».

«Есть ли какая-то запоминающаяся история, связанная с Дзюбой? Сложно выделить отдельный случай, потому что каждая тренировка с участием Артёма – это его бенефис. Он не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания», — приводит слова Беляева Metaratings.

Максим Беляев выступал за тульский «Арсенал» с февраля 2016 года по июль 2023 года. Артём Дзюба провёл в составе «оружейников» на правах аренды из «Зенита» весеннюю часть сезона-2017/2018 перед домашним чемпионатом мира — 2018.

Видео: Дзюба снова шутит, теперь в «Арсенале»

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