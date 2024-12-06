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«Джентльмен года» Константин Тюкавин надел галстук-бабочку на тренировку «Динамо»

«Джентльмен года» Константин Тюкавин надел галстук-бабочку на тренировку «Динамо»
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Официальный телеграм-канал московского «Динамо» опубликовал фотографии нападающего Константина Тюкавина с командной тренировки в галстуке-бабочке поверх спортивного костюма.

Фото: Телеграм-канал московского «Динамо»

Фото: Телеграм-канал московского «Динамо»

«Джентльмен сказал — джентльмен сделал! Костя пообещал, что наденет на тренировку бабочку, если выиграет награду Джентльмена года — 2024. Сделаем аксессуар обязательным элементом формы?» — прокомментировала фотоснимки нападающего пресс-служба «Динамо».

Фото: Телеграм-канал московского «Динамо»

Фото: Телеграм-канал московского «Динамо»

Ранее стало известно, что 22-летний Константин Тюкавин стал в 2024 году лауреатом ежегодной премии «Джентльмен года» имени Фёдора Черенкова.

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