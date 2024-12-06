Сперцян прокомментировал последние неудачи «Краснодара» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по поводу неудачных результатов «быков» в последних матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

«Ничего сверхъестественного не случилось. Это футбол. Если мы сейчас начнём ругаться, то дальше будет только хуже. Нам надо быть сильными, быть вместе и вместе справляться с трудностями», — заявил Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Краснодар» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.