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Сперцян прокомментировал последние неудачи «Краснодара» в РПЛ

Сперцян прокомментировал последние неудачи «Краснодара» в РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по поводу неудачных результатов «быков» в последних матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

«Ничего сверхъестественного не случилось. Это футбол. Если мы сейчас начнём ругаться, то дальше будет только хуже. Нам надо быть сильными, быть вместе и вместе справляться с трудностями», — заявил Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Краснодар» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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