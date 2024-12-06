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Месси: надеюсь, «Барселона» сможет вернуться к тому, чем она всегда была

Месси: надеюсь, «Барселона» сможет вернуться к тому, чем она всегда была
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий в составе «Интер Майами», выразил надежду, что каталонцы вновь будут выигрывать множество трофеев.

«Я надеюсь, что клуб сможет вернуться к тому, чем он всегда был. А также быть мировым эталоном, которым он никогда не переставал быть, что он всегда борется за титулы до конца каждого сезона. Как игрок «Барсы» ты никогда не можешь быть доволен вторым местом или отсутствием побед, потому что фанаты и болельщики требуют от тебя максимума. Быть лучшим клубом в мире — это очень ответственно. Я бы хотел, чтобы «Барса» снова выиграла Ла Лигу, Кубок и Лигу чемпионов. А в те годы, когда это не удаётся, они должны хотя бы бороться до последнего момента», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, клубная карьера 37-летнего Месси началась в испанской команде: с «Барселоной» нападающий выиграл 10 титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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