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На Судакова из «Шахтёра» появился новый претендент в АПЛ

На Судакова из «Шахтёра» появился новый претендент в АПЛ
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Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков получил ещё один вариант продолжения карьеры. В услугах украинца заинтересован лондонский «Вест Хэм», сообщает интернет-портал TBR Sports.

Согласно сведениям источника, «Шахтёр» обозначил ценник Судакова — € 60 млн. «Вест Хэм» пока не определился, готов ли платить такие деньги за футболиста.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Судаков может перейти в «Наполи», «Челси» или «Арсенал». Сам игрок якобы больше хотел в «Челси», так как там выступает его соотечественник и товарищ Михаил Мудрик.

В нынешнем сезоне Судаков принял участие в 21 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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