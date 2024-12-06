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«Футбол — неблагодарный вид спорта». Дрогба высказался о критике форварда «Реала» Мбаппе

«Футбол — неблагодарный вид спорта». Дрогба высказался о критике форварда «Реала» Мбаппе
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался о критике в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе на фоне не лучших выступлений в составе мадридского «Реала».

«Я немного разочарован, видя эту волну критики в его адрес. Сегодня его немного преследуют. Это закон нашего спорта. Это очень неблагодарный вид спорта. Он всё ещё остаётся человеком, который много сделал для Франции. Он способствовал появлению второй звезды на эмблеме. Два года назад он был на пороге того, чтобы дать Франции третью звезду», — приводит слова Дрогба RMC Sport.

Напомним, Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. В составе «сливочных» в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 20 матчей, в которых отметился десятью голами и двумя результативными передачами. На счету Килиана всего один гол в Лиге чемпионов в пяти играх.

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