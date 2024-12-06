Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Челси» Мадуэке отреагировал на публичную критику со стороны главного тренера

Игрок «Челси» Мадуэке отреагировал на публичную критику со стороны главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард сборной Англии и «Челси» Нони Мадуэке отреагировал на критику в свой адрес со стороны главного тренера лондонского клуба Энцо Марески. Ранее специалист заявил, что причина, по которой вингер не играл, была в том, что ему не нравилось, как футболист тренировался.

«Он честен. Он говорит правду, и он человек, которому можно доверять. Это всё, что вы хотите от тренера. Он не обязательно тренер, который пытается быть лучшим другом для всех, но он тренер, который честен — и честен со всеми. Это то, что нужно в таком топ-клубе, как «Челси», — приводит слова Мадуэке Chelsea News со ссылкой на The Evening Standart.

В нынешнем сезоне сезоне 22-летний форвард провёл 16 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Челси» Кайседо: в этом сезоне у нас всё идёт фантастически
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android