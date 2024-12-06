Игрок «Челси» Мадуэке отреагировал на публичную критику со стороны главного тренера

Форвард сборной Англии и «Челси» Нони Мадуэке отреагировал на критику в свой адрес со стороны главного тренера лондонского клуба Энцо Марески. Ранее специалист заявил, что причина, по которой вингер не играл, была в том, что ему не нравилось, как футболист тренировался.

«Он честен. Он говорит правду, и он человек, которому можно доверять. Это всё, что вы хотите от тренера. Он не обязательно тренер, который пытается быть лучшим другом для всех, но он тренер, который честен — и честен со всеми. Это то, что нужно в таком топ-клубе, как «Челси», — приводит слова Мадуэке Chelsea News со ссылкой на The Evening Standart.

В нынешнем сезоне сезоне 22-летний форвард провёл 16 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.