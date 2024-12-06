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Александр Шикунов: возможная победа «Химок» над «Динамо» не будет считаться сенсацией

Александр Шикунов: возможная победа «Химок» над «Динамо» не будет считаться сенсацией
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Химками», который состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Химки
Химки
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет таких матчей, где «Химки» прям разорвали. Если проигрывают, то на чуть-чуть. У химчан после победы над «Локомотивом» эмоциональный подъём и хорошее настроение. Команда захочет выйти из зоны переходных матчей, поэтому в матче с «Динамо» будут цепляться за очки. Возможная победа «Химок» в предстоящем матче не будет считаться сенсацией. Они дважды обыграли «Локомотив» и устроили интересный матч с «Динамо», где забили кучу голов. «Динамо» — не крепкий боец. Команда играет и может забивать, а также недавно вытащила ничью в Грозном каким-то сумасшедшим мячом. Динамовцы не совсем в порядке для больших задач», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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