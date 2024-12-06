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Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Пари НН»: нужно хорошо завершить этот год

Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Пари НН»: нужно хорошо завершить этот год
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Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящем матче с «Пари НН». Игра 18-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 7 декабря в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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— «Спартак» набрал хорошую форму — не обидно, что уже на следующей неделе чемпионат уйдёт на паузу?
— Не мы это решаем: когда заканчивать чемпионат, когда его начинать. Конечно, хочется быть в хорошей форме всегда, но это, к сожалению или к счастью, невозможно. Есть как есть. Я этому очень рад. Нужно хорошо завершить этот год. Беспроигрышная серия «Краснодара» не сидела в голове, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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