Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Пари НН»: нужно хорошо завершить этот год

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящем матче с «Пари НН». Игра 18-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 7 декабря в Москве.

— «Спартак» набрал хорошую форму — не обидно, что уже на следующей неделе чемпионат уйдёт на паузу?

— Не мы это решаем: когда заканчивать чемпионат, когда его начинать. Конечно, хочется быть в хорошей форме всегда, но это, к сожалению или к счастью, невозможно. Есть как есть. Я этому очень рад. Нужно хорошо завершить этот год. Беспроигрышная серия «Краснодара» не сидела в голове, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.