Роналдо назвал имя футболиста, который станет большой звездой

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о 17-летнем форварде «Палмейраса» Эстевао Виллиане, права на которого принадлежат «Челси». Футболист присоединится к англичанам летом 2025 года.

«Он молодой и очень талантливый игрок. Он похож на Ламина Ямаля. Скоро он станет очень большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет. Я думаю, он сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси», — приводит слова Роналдо журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Футболист является воспитанником бразильского «Крузейро», откуда в 2021 году перешёл в «Палмейрас». Нападающий провёл в нынешнем сезоне в составе клуба 49 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. По версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эстевао составляет € 40 млн.