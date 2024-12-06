Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Стать чемпионом со «Спартаком». Бабич — о новогодней мечте

«Стать чемпионом со «Спартаком». Бабич — о новогодней мечте
Комментарии

Центральный защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срждан Бабич рассказал о своей новогодней мечте. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

«У меня есть футбольное новогоднее желание. Это быть чемпионом РПЛ со «Спартаком», — приводит слова Бабича ТАСС.

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Материалы по теме
Срджан Бабич верит, что «Спартак» выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android