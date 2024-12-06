«Стать чемпионом со «Спартаком». Бабич — о новогодней мечте

Центральный защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срждан Бабич рассказал о своей новогодней мечте. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

«У меня есть футбольное новогоднее желание. Это быть чемпионом РПЛ со «Спартаком», — приводит слова Бабича ТАСС.

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.