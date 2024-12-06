Шикунов: дисквалификация Гончаренко ухудшит ситуацию для «Пари НН» в игре со «Спартаком»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о предстоящем матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН», а также высказался о дисквалификации тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

«Спартак» шикарно отыграл матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом». Если равняться на эти игры, вроде нет шанса у «Пари НН». Но мы видели красно-белых в играх с «Ахматом» и середняками, когда возникали проблемы. Не хочется, чтобы были проблемы. Хочется, чтобы «Спартак» закончил первую часть чемпионата игрой, которую демонстрировал в последних матчах. Уходить в зиму с победой, набранными очками и местом в тройке — это очень хорошо. «Пари НН» может закрыться и отбиться, ведь у них мало шансов на победу, но они есть. Никто же не думал, что «Крылья» обыграют «Зенит» в Санкт-Петербурге, а «Химки» — второй раз подряд «Локомотив».

Дисквалификация Гончаренко в какой-то степени ухудшит ситуацию для «Пари НН». Но не громадная разница, как он влияет на игру: с бровки или с трибун. Всё равно футболисты бегают на поле и ничего не слышат. Всё, что он может сделать, — подготовить команду, тактику, состав и выпустить их. В процессе он с трибуны кого-то заменит», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко на два матча, один из которых условно, за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. После встречи 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (4:0) Гончаренко спорил с арбитром Яном Бобровским, по итогам чего было внесено замечание в протокол.