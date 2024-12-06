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«Урал» объявил об уходе Артура Юсупова

«Урал» объявил об уходе Артура Юсупова
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35-летний полузащитник Артур Юсупов покидает «Урал» по истечении срока контракта. Клуб не стал продлевать с ним сотрудничество, о чём было сообщено в соцсетях.

«Благодарим Артура за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем!» — написала пресс-служба екатеринбуржцев.

Напомним, Юсупов пополнил состав «Урала» в сентябре 2024 года. Его контракт был рассчитан на первую часть сезона (до зимнего перерыва). За это время Артур успел провести в составе екатеринбуржцев девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что в текущем сезоне у «Урала» существенно сократили бюджет.

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