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Игрок «Челси» Мадуэке высказался об участии клуба в гонке за титул АПЛ

Игрок «Челси» Мадуэке высказался об участии клуба в гонке за титул АПЛ
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Форвард сборной Англии и «Челси» Нони Мадуэке высказался об участии лондонского клуба в чемпионской гонке английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Гонка за титул? Конечно, мы готовы к этому. Участвуем ли мы в ней или нет – это другой вопрос. Однако мы воспринимаем каждую игру такой, какая она есть. Мы пытаемся прогрессировать и пытаемся стать лучше. Мы действительно концентрируемся на себе и действительно пытаемся стать лучше», — приводит слова Мадуэке Chelsea News со ссылкой на The Evening Standart.

Лондонский «Челси» набрал 28 очков в 14 матчах. На данный момент команда Энцо Марески располагается на второй строчке.

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