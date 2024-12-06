Игрок «Челси» Мадуэке высказался об участии клуба в гонке за титул АПЛ

Форвард сборной Англии и «Челси» Нони Мадуэке высказался об участии лондонского клуба в чемпионской гонке английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Гонка за титул? Конечно, мы готовы к этому. Участвуем ли мы в ней или нет – это другой вопрос. Однако мы воспринимаем каждую игру такой, какая она есть. Мы пытаемся прогрессировать и пытаемся стать лучше. Мы действительно концентрируемся на себе и действительно пытаемся стать лучше», — приводит слова Мадуэке Chelsea News со ссылкой на The Evening Standart.

Лондонский «Челси» набрал 28 очков в 14 матчах. На данный момент команда Энцо Марески располагается на второй строчке.