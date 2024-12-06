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Кечинов объяснил, почему «Спартак» рассматривает иностранца на пост спортивного директора

Кечинов объяснил, почему «Спартак» рассматривает иностранца на пост спортивного директора
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящей зимней трансферной кампании красно-белых.

«Конечно, главный тренер «Спартака» в зимнее трансферное окно захочет укрепить состав. Поэтому в клубе должен быть человек, который будет отвечать за это, а также иметь связи и знать, где приобрести хороших футболистов. В каждой топовой команде должен быть свой специалист. Мне кажется, что после матча с «Пари НН» «Спартак» определится, кто будет на должности спортивного директора.

Почему клуб рассматривает только иностранцев? Потому что в команде много легионеров. Руководство смотрит в сторону легионеров, а не российских футболистов, рассматривает иностранного специалиста, у которого есть хорошие связи в Европе и мире. Ему проще уговорить футболиста перейти в «Спартак». Если бы курс держался, как в «Локомотиве», на российских футболистах, то тогда зачем иностранный спортивный директор? Нужен россиянин, который хорошо знает наш рынок», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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