«Пари НН» объявил о выходе документального фильма «Твори и побеждай»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» выпустил документальный фильм «Твори и побеждай», рассказывающий об устройстве и жизни клуба. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев на официальном сайте клуба.

«В видео показана внутренняя жизнь клуба: его структура, взаимодействие между департаментами, ход подготовки к топовой игре, а ключевые сотрудники рассказали о своём пути в футболе. Центральной темой релиза стала концепция «Пари НН» на сезон-2024/2025, которая посвящена культуре и искусству. В фильме рассказано, как появилась эта идея, почему слоган сезона «Твори и побеждай» и как концепция реализовывается. В съёмках приняли участие руководство клуба в лице генерального директора и его заместителей, а также представители отделов безопасности, коммерции, работы с болельщиками, маркетинга и коммуникаций и другие сотрудники», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».

По состоянию на сегодняшний день «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков по результатам 17 игр. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с московским «Спартаком» на выезде. Игра состоится 7 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 14:00 мск.