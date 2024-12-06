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Бушманов: нельзя сказать, что только «Краснодару» кровь из носу нужны очки в игре с «Локо»

Бушманов: нельзя сказать, что только «Краснодару» кровь из носу нужны очки в игре с «Локо»
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Бывший футболист Евгений Бушманов высказался в преддверии матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом», который состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нельзя сказать, что только «Краснодару» нужны очки кровь из носу в предстоящем матче. Наверное, «Локомотив» думает точно так же, что им нужны очки. В последнее время обе команды начали терять очки и у них чуть разладилась игра, поэтому будет напряжённый матч, ведь оба клуба будут стремятся к победе. Но сложно сказать, кто победит. Понятно, что «Краснодар» играет дома, поэтому у них будет преимущество своего поля. Но у «Локомотива» тоже есть шансы, чтобы набрать очки», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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