Бушманов: нельзя сказать, что только «Краснодару» кровь из носу нужны очки в игре с «Локо»

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался в преддверии матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом», который состоится 8 декабря.

«Нельзя сказать, что только «Краснодару» нужны очки кровь из носу в предстоящем матче. Наверное, «Локомотив» думает точно так же, что им нужны очки. В последнее время обе команды начали терять очки и у них чуть разладилась игра, поэтому будет напряжённый матч, ведь оба клуба будут стремятся к победе. Но сложно сказать, кто победит. Понятно, что «Краснодар» играет дома, поэтому у них будет преимущество своего поля. Но у «Локомотива» тоже есть шансы, чтобы набрать очки», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.