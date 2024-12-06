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Игрок «Химок» Садыгов: после зимней паузы будет совсем другая команда

Игрок «Химок» Садыгов: после зимней паузы будет совсем другая команда
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о турнирных амбициях подмосковного клуба. Напомним, по итогам 17 туров «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. У подмосковной команды 16 очков в активе.

Турнирная таблица РПЛ

«Считаю, что мы где-то недобрали очки в начале сезона. Особенно в играх с конкурентами. Может, где-то нам не повезло. Всё равно сейчас каждое очко для нас важно. Надо набирать как можно больше, потому что от этого зависит, как сыграем весеннюю часть. Вся борьба будет там.

Нам нужно время для притирки. У нас был небольшой период подготовки, потому что пришло много футболистов. Думаю, после зимней паузы будет совсем другая команда в плане сыгранности», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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