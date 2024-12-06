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Бушманов: Мартынович имел в виду, что большая часть России болеет против «Зенита»

Бушманов: Мартынович имел в виду, что большая часть России болеет против «Зенита»
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Ветеран «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на слова футболиста Александра Мартыновича о том, что большая часть России болеет за «Краснодар». Эксперт объяснил это заявление бывшего капитана «быков».

«Думаю, что Мартынович имел в виду, что сейчас большая часть России болеет против «Зенита», чтобы чемпионат России выиграл кто-то другой. Так было и в наше время, когда выигрывал «Спартак». Многие болели против красно-белых, лишь бы кто-то другой. Поскольку «Краснодар» был ближе всех к чемпионству и даже шёл на первом месте, поэтому он так сказал. А так, конечно, болельщиков «Спартака» больше, чем у «Краснодара», при всём уважении к «быкам» и Галицкому, который многое сделал для клуба и продолжает делать», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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