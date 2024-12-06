Игрок «Зенита» Педро: планирую учить русский язык, считаю важным знать базовый уровень

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро рассказал, что планирует приступить к изучению русского языка. По словам бразильского футболиста, для него важно знать хотя бы базовый уровень.

«Я брал уроки, но сейчас сделал перерыв, потому что моя девушка беременна, и я проводил больше времени с ней. Но я хочу вернуться к занятиям и также планирую учить русский, как и моя девушка. Я считаю очень важным, находясь здесь, выучить хотя бы базовый уровень», — приводит слова Педро Metaratings.

Педро 18 лет, он выступает на позиции левого вингера, а также может сыграть в центре и на правом фланге нападения. К «Зениту» молодой футболист присоединился в феврале этого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.