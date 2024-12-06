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Главу комиссии судей РФС опросили в МВД после заявления Федорищева о коррупции в футболе

Главу комиссии судей РФС опросили в МВД после заявления Федорищева о коррупции в футболе
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В УМВД по Самарской области опросили главу экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павла Каманцева в рамках доследственной проверки, проводимой после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, опросить Каманцева решили в том числе из-за его слов о коррупции в российском футболе во время разговора с Федорищевым. Отмечается, что в ходе одной из бесед с главой ЭСК самарский губернатор задал вопрос Каманцеву о существовании коррупции в российском футболе. Каманцев ответил положительно, но подчеркнул, что доказательств этому не имеет.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. Также чиновник отмечал, что доведёт дело о коррупции до конца, пообещав в случае чего ответить за свои слова. По состоянию на сегодняшний день самарские «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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