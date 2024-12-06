Терёхин: «Зениту» всегда везёт! В прошлом сезоне команда случайно выиграла чемпионство

Бывший российский футболист Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом», который состоится 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Краснодару» в предстоящем матче вдвойне нужна победа, чем «Локомотиву». Если «быки» не заберут три очка, а «Зенит» выиграет свой матч, уйдут на паузу на втором месте. В последних матчах у «Краснодара» две ничьи и одно поражение — уже пора выигрывать! У «Локомотива» тоже какой-то спад, но «быки» фавориты, потому что играют дома. Железнодорожникам тоже нужны очки, но команда не будет бороться за чемпионство.

Если «Краснодар» хочет продолжать борьбу, то надо подбираться. «Зениту» всегда везёт! Команда проигрывает, и все конкуренты проигрывают. В прошлом сезоне питерцы случайно выиграли чемпионство. А «Краснодар», когда нужны очки, всегда их теряет. Если «быки» забрали бы свои очки, были бы на шесть очков впереди «Зенита», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.