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Терёхин: «Зениту» всегда везёт! В прошлом сезоне команда случайно выиграла чемпионство

Терёхин: «Зениту» всегда везёт! В прошлом сезоне команда случайно выиграла чемпионство
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Бывший российский футболист Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом», который состоится 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодару» в предстоящем матче вдвойне нужна победа, чем «Локомотиву». Если «быки» не заберут три очка, а «Зенит» выиграет свой матч, уйдут на паузу на втором месте. В последних матчах у «Краснодара» две ничьи и одно поражение — уже пора выигрывать! У «Локомотива» тоже какой-то спад, но «быки» фавориты, потому что играют дома. Железнодорожникам тоже нужны очки, но команда не будет бороться за чемпионство.

Если «Краснодар» хочет продолжать борьбу, то надо подбираться. «Зениту» всегда везёт! Команда проигрывает, и все конкуренты проигрывают. В прошлом сезоне питерцы случайно выиграли чемпионство. А «Краснодар», когда нужны очки, всегда их теряет. Если «быки» забрали бы свои очки, были бы на шесть очков впереди «Зенита», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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