Вингер «Зенита» Педро: дубль «Спартаку» — большое счастье, исполнение мечты

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о своих первых голах за сине-бело-голубых. Футболист оформил дубль в ворота московского «Спартака» в прошлом сезоне.

– Сначала ты выходил на замену, но первый же выход в старте – дубль «Спартаку». Что это был за период для тебя – как ты воспринимал это признание?

– Это было большое счастье, исполнение мечты! Это же ещё были мои первые голы за «Зенит» в официальных матчах. Считаю, второй мяч – самый красивый в моей карьере. Я всегда стараюсь принести на поле максимум пользы и был очень рад, что тогда мне это удалось, — приводит слова Педро Metaratings.

Педро 18 лет, он выступает на позиции левого вингера, а также может сыграть в центре и на правом фланге нападения. К «Зениту» молодой футболист присоединился в феврале этого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.