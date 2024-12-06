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«Всегда презирал такие пенальти». Голенков раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

«Всегда презирал такие пенальти». Голенков раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о судействе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Всегда презирал такие пенальти, какой якобы был на Мартинсе. Меня хватают так каждую игру, но почему‑то никто не пишет об этом.

По мне, Жбанов обнимал его как девушку. Всё было мягко, и я как нападающий могу сказать, что у меня каждую игру такие контакты. Два года назад за это ставили пенальти, я начал падать — и их перестали ставить. Подхожу к судье, говорю: «Посмотри, там был фол». Мне в ответ: «Ты прикалываешься?» А со «Спартаком» это просто вызвало резонанс», — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по двум эпизодам, произошедшим в матче Кубка России с «Ростовом». «Спартак» просит рассмотреть эпизод на 48-й минуте встречи, когда арбитр Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота «Ростова». Также московский клуб просит рассмотреть эпизод на 53-й минуте встречи за неназначенный пенальти в ворота «Ростова».

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