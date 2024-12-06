Шикунов: Керубини не знает российский рынок вообще, но «Спартак» привык к проблемам

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на слухи о поиске нового спортдиректора для красно-белых.

«Не могу сказать, почему «Спартак» рассматривает только иностранцев на пост спортивного директора. Это же руководители клуба решают. Они кого-то видят на этой должности, а кого-то нет. Это их выбор.

Не могу сказать, является ли возможное назначение Керубини хорошим. Благодаря работе в «Ювентусе» он знает европейский рынок, а наш рынок он не знает вообще. Это точно! До этого в «Спартаке» был Амарал, который плавал в нашем рынке. Ноль! Человек не разбирается в нашем рынке, если ему не нравились футболисты как Глушенков. Что ещё говорить о нём? Мы закрыты для всех, ведь не играем в Европе, а у нас своя специфика.

Керубини точно не сидит вечно дома и не смотрит «Химки» — «Локомотив» или «Спартак» — «Краснодар». У него хватает своих итальянских, испанских и английских матчей. Будет ли его назначение большой проблемой? «Спартак» привык к большим проблемам. Но в руководстве, видимо, видят так», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.