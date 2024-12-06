Моуринью объяснил, почему Криштиану Роналду не перейдёт в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью объяснил, почему нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не перейдёт в клуб из Стамбула.

«Криштиану Роналду не приедет. Первая причина — у меня есть три очень хороших центральных защитника и мне не нужен нападающий. Криштиану всегда Криштиану, но он мне не нужен, потому что я счастлив со своими нападающими. У него есть деньги, которые он зарабатывает в Саудовской Аравии, и цель — 1000 голов. Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула?

Мне не очень нравится январский трансферный период, потому что игроку, который приходит, нужно определённое время. Я никогда не отказываюсь от трансфера, но я не стучусь в дверь руководства и не говорю, что хочу трансфер. Я просто хочу победить», — приводит слова Моуринью Fotospor в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что Моуринью лично звонил Роналду, чтобы пригласить в «Фенербахче».