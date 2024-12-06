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Бушманов: если «Спартак» подойдёт к игре с правильным настроем, «Пари НН» будет сложно

Бушманов: если «Спартак» подойдёт к игре с правильным настроем, «Пари НН» будет сложно
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями о предстоящем матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
X
П2

«В матче с «Пари НН» всё зависит от «Спартака» и настроя команды. Если красно-белые в этом плане подойдут правильно, то у «Пари НН» будут небольшие шансы и будет сложно, ведь «Спартак» сейчас на ходу. Трудно говорить, сможет ли «Спартак» сократить количество очков до первого места, но в команде должны думать только о своей игре.

Что касается дисквалификации Гончаренко на матч со «Спартаком», всегда, когда тренер отсутствует на скамейке, это не плюс для команды. Но в данной ситуации это не самое главное. Самое важное — это психологическая готовность «Спартака» к этой игре», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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