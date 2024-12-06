Голенков — о жеребьёвке ЧМ-2026: Израиль есть, а России нет. Двойные стандарты

Нападающий «Ростова» Егор Голенков отреагировал на недопуск национальной команды России к жеребьёвке отборочного раунда чемпионата мира — 2026.

— Как отреагировал на наш недопуск к жеребьёвке ЧМ-2026?

— Обидно. Израиль есть на жеребьёвке, а нас нет. Двойные стандарты, — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Жеребьёвка участников европейского отборочного турнира состоится 13 декабря. Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026 года. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.