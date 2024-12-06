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Президент «ПСЖ» высказался о Мохамеде Салахе

Президент «ПСЖ» высказался о Мохамеде Салахе
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о крайнем нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе на фоне слухов об интересе парижского клуба к египтянину.

«Я люблю Салаха, в том числе и потому, что он родом из нашей части света. Я очень горжусь им, честно говоря, за то, что он сделал в Премьер-лиге с «Ливерпулем». Я очень уважаю его и «Ливерпуль». Поэтому мы никогда с ним не разговаривали», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» готов платить Салаху около € 40 млн в год. Благодаря этой сумме, а также бонусам египетский футболист мог бы стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты и самым высокооплачиваемым в Европе.

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